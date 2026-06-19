Edgar descubre un terrible secreto sobre su padre el día de su boda

La señora Divine y Edgar Sullivan se van a casar y a mudarse a Londres después de su boda. Allí Edgar desempeñará su nuevo puesto, el de Detective superintendente, que su padre le ha ayudado a conseguirlo. Pero cuando llegan los invitados el día antes del enlace algo ocurre.

¡Alguien dispara al señor Sullivan! Aun así, quiere que la boda siga adelante. Edgar necesita la ayuda del padre Brown una última vez para averiguar quién lo ha disparado.

Gracias a la lista de antecedentes que tenían de los invitados a la boda descubren que la señorita Frost, la florista, fue detenida por hurto y además la perdieron de vista cuando tuvo lugar el disparo. Además, Walter la despidió de su trabajo cuando fue condenada. Ella explica que acababa de perder a su prometido durante los bombardeos y por eso robó, y ahora es contratada de nuevo como florista.

Archivald tampoco parece muy contento porque, aunque se queda con el trabajo del inspector jefe Sullivan, piensa que lo van a echar por jubilación y cree que Walter Sullivan tiene algo que ver, porque, aunque se retirase, las altas esferas siguen haciéndole caso.

Cuando el padre Brown interroga a la señora Sullivan, esta confiesa que una mujer con carrera no encajaba con ser la esposa de Sullivan y tiró su solicitud para ser doctora a la basura. Y ha vivido a la sombra de ese hombre durante 50 años pero que no se tomó la justicia por su mano.

En un brindis antes de la boda el padre Brown quita la copa de la mano al señor Sullivan mientras habla en privado con la señorita Frost. ¡Esa copa iba a matarle de verdad! Lleva metanol. Ella quería acabar con el señor Sullivan para vengar la muerte de su marido Alphie, que no murió por una bomba si no a manos del coche que conducía Water mientras perseguía a un gángster.

El señor Sullivan dio otra declaración para librarse de prisión. Solo quería capturar al criminal tras el que llevaban mucho tiempo y le dio igual lo que se interpusiera en su camino.

Después de lo que ha descubierto Edgar en el propio día de su boda, no quiere que su padre sea su padrino. Ahora tiene uno nuevo y va a pedir que mantengan a Archivald en su puesto. Al mismo tiempo que él decide quedarse en casa y no ir a Londres.

¡El señor Sullivan no entiende cómo puede perder una oportunidad como esa! Pero Edgar ya no respeta a su padre: mató a un hombre inocente y acabó con el sueño de su esposa de ser doctora. Pasó demasiado tiempo pensando que debía creer a un hombre como él. Y ahroa Edgar va a empezar una nueva vida apartada de la sombra de su padre y junto a su radiante mujer.