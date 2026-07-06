Una famosa actriz muere durante un rodaje en el convento

El convento de la hermana Boniface acoge la grabación de una serie en la que participan dos conocidos actores. Necesitan dinero para poder mantener las instalaciones.

La actriz Camila es egocéntrica y trata muy mal a sus ayudantes, sobre todo a su hermana Jane, hasta que una de las monjas le planta cara.

Después de un gran desprecio de Camila a Jane, esta le cuenta al inspector que va a clases de interpretación porque su idea es dejar de trabajar para ella en algún momento.

De pronto Camila se convierte en una superheroína y tiene que rodar una escena bastante peligrosa. Normalmente la que hacía esas escenas era su hermana Jane pero ahora lo hará la propia Camila, lo ha decidido después de una tensa conversación con la hermana Boniface. La estrella se sintió amenazada y quiere demostrar de lo que es capaz como actriz.

Hay un montón de cámaras para no perder ningún ángulo de lo que va a suceder. Pero cuando comienza la acción y los héroes van a buscar a la hreoína, Camila sufre un terrible accidente. La cuerda que la sujetaba se rompe y en lugar de seguir deslizándose por la tirolina ¡cae al suelo! ¡Menuda forma de acabar! Inmortalizada en el cine, aunque no de la manera que quería.

Descubren que era un sabotaje porque las cuerdas están cortadas y su estado se comprobó después de que dijo que sería ella misma la que rodaría la escena. Así que quien se quedase en la sala después de comer podría ser el asesino.

¿Quién querría acabar con ella? Porque su hermana Jane a veces lo deseaba, pero es su hermana y la quería tal y como era.

El seguro no quiere indemnizarlos por lo ocurrido porque no fue un accidente y el estudio no quiere gastarse más dinero en ese episodio. Así que se ha acabado el rodaje de la serie.