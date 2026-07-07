El festival más famoso de Great Slow cierra la edición con un cadáver

El pueblo de Greats Slow celebra una gran fiesta anual, el festival de espantapájaros y la población está votando para ver si lo celebran más años o no por lo que sucedió el año anterior.

Las hermanas están de acuerdo en celebrar lo que la gente es capaz de crear con heno e imaginación y además el premio viene muy bien.

El festival es por una buena causa, para ayudar a los jóvenes agricultores y tienen todo el fin de semana por delante.

Los espantapájaros están esparcidos por la localidad y representan diferentes categorías y el ganador se llevará siete libras. ¿Merece la pena tanto jaleo? Aunque para jaleo el que hubo en la anterior edición, quizás por eso ahora prohíben dar patadas o puñetazos.

El ciudadano Martin lleva ganando seis años seguidos.

Por ejemplo, las hermanas han organizado una escena en la que el espantapájaros representa a Moisés abriendo las aguas y con ella ganan el premio en una de las categorías, Mejor historia de la Biblia.

Y cuando van a ver la escena del ganador sobre Winston Churchill encuentran un cadáver sobre el heno. ¡El de Martin, el autor de esa obra!

Nadie oiría los gritos de socorro porque tenía la boca llena de heno.