Los misterios de la hermana Boniface

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Un empresario aparece muerto en su fábrica de calzado en plena tensión laboral

Arthur Millington, dueño de una fábrica de calzado, aparece muerto en su despacho después de exigir jornadas interminables a sus empleadas sin pagarles las horas extra. La hermana Boniface sospecha que ha sido envenenado y deberá descubrir quién tenía motivos para acabar con su vida.

Un empresario aparece muerto en su fábrica de calzado en plena tensión laboral

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Arthur Millington está decidido a lanzar al mercado las nuevas botas Go-Go de Groovy Shoo, su gran apuesta comercial. Sin embargo, la situación en la fábrica es cada vez más tensa. La plantilla es muy reducida y el empresario presiona a sus trabajadoras para que cumplan jornadas laborales interminables sin recibir ningún pago por las horas extra.

La líder sindical Bernice no está dispuesta a quedarse callada y protesta por las condiciones que sufren las empleadas. Sin embargo, su amiga Daisy teme perder su puesto de trabajo y prefiere no enfrentarse al dueño de la fábrica.

La tensión aumenta esa misma noche en el pub, cuando el sobrino de Arthur evidencia el poco respeto que muestra hacia las empleadas de su tío. Pero todo da un giro inesperado al día siguiente, cuando Arthur es hallado muerto en su oficina.

La hermana Boniface se pone al frente de la investigación y sospecha que el empresario ha sido envenenado. Un olor a almendras amargas en el despacho llama la atención de la monja, que además encuentra varios pelos de caballo cerca del cadáver.

Con esas pistas sobre la mesa, Boniface deberá reconstruir las últimas horas de Arthur Millington y desenmascarar al culpable antes de que el crimen quede impune.

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