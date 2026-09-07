Los misterios de Murdoch

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Un cadáver desaparecido pone a Murdoch tras la pista de un misterioso crimen

El detective se reencuentra con Freddie Pink, una amiga de su infancia convertida en investigadora privada, que le pide ayuda para resolver un misterioso crimen en el que el cadáver ha desaparecido sin dejar rastro.

Un cadáver desaparecido pone a Murdoch tras la pista de un misterioso crimen

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El detective Murdoch se reencuentra con Freddie Pink, una vieja amiga de la infancia que ahora trabaja como investigadora privada.

Freddie está convencida de que un hombre ha sido asesinado en su apartamento, pero el cadáver ha desaparecido. Las manchas de sangre y una inquietante pista descubierta con luz ultravioleta hacen saltar todas las alarmas.

William descubre que el cuerpo de la víctima fue arrastrado hasta la ventana. ¿El asesino arrojó al fallecido al vacío? ¿Dice Freddie toda la verdad o está implicada en lo ocurrido?

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