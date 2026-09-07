Un cadáver desaparecido pone a Murdoch tras la pista de un misterioso crimen

El detective Murdoch se reencuentra con Freddie Pink, una vieja amiga de la infancia que ahora trabaja como investigadora privada.

Freddie está convencida de que un hombre ha sido asesinado en su apartamento, pero el cadáver ha desaparecido. Las manchas de sangre y una inquietante pista descubierta con luz ultravioleta hacen saltar todas las alarmas.

William descubre que el cuerpo de la víctima fue arrastrado hasta la ventana. ¿El asesino arrojó al fallecido al vacío? ¿Dice Freddie toda la verdad o está implicada en lo ocurrido?