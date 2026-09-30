Series

En directoPROGRAMACIÓN TV

Audiencias septiembre

Atreseries (1,9%) sigue líder en septiembre entre las cadenas de nueva creación

Atreseries cierra el verano fuerte en audiencias con un 1,9%.

Atreseries (1,9%) continúa como la cadena de nueva creación líder

Publicidad

atreseries
Publicado:

Atreseries mantiene sus buenos registros en septiembre y también su liderazgo entre las cadenas de nueva creación líder.

En el top del canal se encuentran Los misterios de Laura. La serie que se emite en las noches de miércoles y jueves acumula un 2,1% y 161.000 espectadores.

También destaca en la sobremesa con Los misterios de Murdoch (1,8% y 140.000).

Suma audiencia Bright minds (1,7% y 137.000).

Con estas tres series a la cabeza Atreseries cierra el verano con una buena progresión en cuanto a espectadores.

Atreseries » Series

Publicidad

Series

Brackenreid se reencuentra con su hija después de mucho tiempo en el lugar menos esperado

Brackenreid se reencuentra con su hija después de mucho tiempo en el lugar menos esperado

Atreseries (1,9%) continúa como la cadena de nueva creación líder

Atreseries (1,9%) sigue líder en septiembre entre las cadenas de nueva creación

Tres miembros de una misma familia aparecen muertos y él único superviviente no recuerda nada

Tres miembros de una misma familia aparecen muertos y él único superviviente no recuerda nada

Una escapada se convierte en una pesadilla para Murdoch y sus amigos: una misteriosa criatura los acecha
Momento destacado

Una escapada se convierte en una pesadilla para Murdoch y sus amigos: una misteriosa criatura los acecha

¿Por qué Kevin se compró un billete para volver a casa y luego se suicidó?
Momento destacado

¿Por qué Kevin se compró un billete para volver a casa y luego se suicidó?

William Murdoch cambia de comisaría y Julia de trabajo
Momento destacado

William Murdoch cambia de comisaría y Julia va a ser cirujana

William y Julia van a enfrentarse a nuevos retos en sus carreras con el cambio de puesto de trabajo.

Muere un hombre que quería crear la invisibilidad
Momento destacado

Muere un hombre que quería crear la invisibilidad

Las investigaciones del señor Bosworth terminan siendo más realistas de lo que a primera vista parecía. ¿Lo amtarían por ello?

Un detective busca a Murdoch por el robo de un tesoro

Un detective busca a Murdoch por el robo de un tesoro

Un diplomático muere justo antes de firmar un tratado de paz mundial

Un diplomático muere justo antes de firmar un tratado de paz mundial

Una pluma salva la vida de Henry Higgins justo antes de su boda con Ruth

Una pluma salva la vida de Henry Higgins justo antes de su boda con Ruth

Publicidad