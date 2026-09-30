Atreseries (1,9%) sigue líder en septiembre entre las cadenas de nueva creación

Atreseries mantiene sus buenos registros en septiembre y también su liderazgo entre las cadenas de nueva creación líder.

En el top del canal se encuentran Los misterios de Laura. La serie que se emite en las noches de miércoles y jueves acumula un 2,1% y 161.000 espectadores.

También destaca en la sobremesa con Los misterios de Murdoch (1,8% y 140.000).

Suma audiencia Bright minds (1,7% y 137.000).

Con estas tres series a la cabeza Atreseries cierra el verano con una buena progresión en cuanto a espectadores.