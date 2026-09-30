Los misterios de Murdoch

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Brackenreid se reencuentra con su hija después de mucho tiempo en el lugar menos esperado

Después de mucho tiempo sin verla, el inspector Brackenreid descubre por sorpresa a Nomi entre las trabajadoras que participan en una protesta y aprovecha el reencuentro para presentársela a Margaret.

Brackenreid se reencuentra con su hija después de mucho tiempo en el lugar menos esperado

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En Toronto, las operadoras telefónicas se manifiestan contra la empresa Bell. Reclaman mejores condiciones laborales, entre ellas, un sueldo justo. Entre las huelguistas se encuentra Nomi, la hija del inspector Brackenreid, que se ha mudado a la ciudad canadiense hace ya un tiempo.

La joven se queja ante los agentes de policía de que Bell quiere que trabajen más horas por menos dinero. "Cada una nos ocupamos de entre 80 y 100 líneas y atendemos hasta más de 300 llamadas por hora", dice enojada.

Brackenreid acude al lugar donde se están manifestando las huelguistas y se sorprende al ver allí a su hija. En el fondo, se siente orgulloso de ella porque está luchando por sus derechos de forma pacífica.

Hace mucho tiempo que no la ve y quiere que su mujer, Margaret, la conozca. El inspector lleva a Nomi a la comisaría, donde la espera su esposa. Así, aprovecha la ocasión, aunque quizá no sea el sitio más adecuado, para presentar oficialmente a su hija. Margaret pensaba que Nomi vivía lejos de Toronto y le disgusta descubrir que ahora está en la misma ciudad. Con educación, se despide de la hija de su marido y se marcha de la comisaría.

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