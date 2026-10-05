Un miembro de una expedición muere mientras Julia y William intentaban desconectar

Julia y William están en una expedición en el campo tomándose un descanso de la comisaría, pero los casos los persiguen. Julia quiere probar un plan nuevo pero Murdoch preferiría irse a cenar y dormir directamente.

El plan era caminar durante todo el día en la naturaleza, conocer gente nueva y luego pasar la noche en un bonito y acogedor hotel.

Pero viajar con otras personas no fue tan divertido como esperaban, porque ahí conocen al señor Pherdinan que no hace más que quejarse de todo.

Por fin solos, el matrimonio propone coger una canoa al día siguiente y explorar la zona por su cuenta. Hasta que escuchan gritos de socorro en el pasillo.

Entonces encuentran al señor Pherdinan muerto en el suelo y herido con sangre.

El hombre lleva un par de años siendo huésped del lujoso hotel en el que se alojan los miembros de la expedición, y siempre se queja de todo, hasta de la cama.

Tienen que contactar con la comisaría más cerca y el detective ordena que nadie salga de ahí. ¡Ahora todos son sospechosos!

En el caso del señor Pherdinan va a estar difícil encontrar alguien que no quisiera matarlo porque su especialidad era sacar de quicio a todo el mundo.

Mientras tanto los agentes Higgings y Crabtree en la comisaría de Toronto siguen jugando a los rompecabezas pensando en el cuerpo de la mujer muerta de la que han encontrado la cabeza enterrada en un huerto comunitario.

El informe dice que la víctima murió dos días antes y fue enterrada. No han podido identificarla aún.