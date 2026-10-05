Los misterios de Murdoch

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Un miembro de una expedición muere mientras Julia y William intentaban desconectar

Mientras pasan la noche en un romántico hotel uno de los acompañantes aparece muerto en su habitación.

Un miembro de una expedición muere mientras Julia y William intentaban desconectar

Publicidad

atreseries
Publicado:

Julia y William están en una expedición en el campo tomándose un descanso de la comisaría, pero los casos los persiguen. Julia quiere probar un plan nuevo pero Murdoch preferiría irse a cenar y dormir directamente.

El plan era caminar durante todo el día en la naturaleza, conocer gente nueva y luego pasar la noche en un bonito y acogedor hotel.

Pero viajar con otras personas no fue tan divertido como esperaban, porque ahí conocen al señor Pherdinan que no hace más que quejarse de todo.

Por fin solos, el matrimonio propone coger una canoa al día siguiente y explorar la zona por su cuenta. Hasta que escuchan gritos de socorro en el pasillo.

Entonces encuentran al señor Pherdinan muerto en el suelo y herido con sangre.

El hombre lleva un par de años siendo huésped del lujoso hotel en el que se alojan los miembros de la expedición, y siempre se queja de todo, hasta de la cama.

Tienen que contactar con la comisaría más cerca y el detective ordena que nadie salga de ahí. ¡Ahora todos son sospechosos!

En el caso del señor Pherdinan va a estar difícil encontrar alguien que no quisiera matarlo porque su especialidad era sacar de quicio a todo el mundo.

Mientras tanto los agentes Higgings y Crabtree en la comisaría de Toronto siguen jugando a los rompecabezas pensando en el cuerpo de la mujer muerta de la que han encontrado la cabeza enterrada en un huerto comunitario.

El informe dice que la víctima murió dos días antes y fue enterrada. No han podido identificarla aún.

Atreseries » Series » Los misterios de Murdoch » Mejores momentos

Publicidad

Series

Un miembro de una expedición muere mientras Julia y William intentaban desconectar

Un miembro de una expedición muere mientras Julia y William intentaban desconectar

La pista que puede revelar todo: una bola de bingo

La pista que puede revelar todo: una bola de bingo

Un crimen por error pone a Charlie Chaplin en el punto de mira del asesino

Un crimen por error pone a Charlie Chaplin en el punto de mira del asesino

Murdoch señala a Violet Hart como principal sospechosa de la muerte de Robert Parker
Momento destacado

Murdoch señala a Violet Hart como principal sospechosa de la muerte de Robert Parker

Brackenreid se reencuentra con su hija después de mucho tiempo en el lugar menos esperado
Momento destacado

Brackenreid se reencuentra con su hija después de mucho tiempo en el lugar menos esperado

Atreseries (1,9%) continúa como la cadena de nueva creación líder
Audiencias septiembre

Atreseries (1,9%) sigue líder en septiembre entre las cadenas de nueva creación

Atreseries cierra el verano fuerte en audiencias con un 1,9%.

Tres miembros de una misma familia aparecen muertos y él único superviviente no recuerda nada
Momento destacado

Tres miembros de una misma familia aparecen muertos y él único superviviente no recuerda nada

Investigan un brutal crimen en la casa de un rico destilador de whisky. Tres personas han muerto y el único superviviente, el hijo del magnate, asegura no recordar qué ocurrió.

Una escapada se convierte en una pesadilla para Murdoch y sus amigos: una misteriosa criatura los acecha

Una escapada se convierte en una pesadilla para Murdoch y sus amigos: una misteriosa criatura los acecha

¿Por qué Kevin se compró un billete para volver a casa y luego se suicidó?

¿Por qué Kevin se compró un billete para volver a casa y luego se suicidó?

William Murdoch cambia de comisaría y Julia de trabajo

William Murdoch cambia de comisaría y Julia va a ser cirujana

Publicidad