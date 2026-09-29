Los misterios de Murdoch

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Tres miembros de una misma familia aparecen muertos y él único superviviente no recuerda nada

Investigan un brutal crimen en la casa de un rico destilador de whisky. Tres personas han muerto y el único superviviente, el hijo del magnate, asegura no recordar qué ocurrió.

Tres miembros de una misma familia aparecen muertos y él único superviviente no recuerda nada

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Una llamada por disturbios lleva a los agentes Crabtree y Robert Parker hasta la mansión de un rico empresario dedicado a la destilación de whisky.

Nada más entrar en la vivienda, los agentes se encuentran con una escena terrible: tres miembros de la misma familia han muerto tras recibir varios disparos. El hijo del magnate es el único que ha sobrevivido, pero está en estado de shock y no recuerda nada de lo ocurrido.

Todo parece indicar que detrás del crimen podría estar un sicario profesional. Los restos de sangre que encuentran en la casa llevan a Murdoch y Parker hasta el supuesto responsable, que está recibiendo asistencia médica de un veterinario. Sin embargo, el caso está lejos de ser tan sencillo como parece.

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