Un detective busca a Murdoch por el robo de un tesoro

El detective Murdoch se enfrenta a un caso de robo de un tesoro. Al parecer, se trata de un asunto importante ya que la persona que llega a denunciarlo ha viajado desde Nápoles. Flavo Cupaci es detective también y viene después de que el Vesubio haya entrado en erupción matando a cientos de persona.

Dice que ha seguido desde Italia hasta Canadá a Matthew Honeyman, un criminal que ha robado el tesoro de Pompeya del museo nacional. Afirma que durante la erupción, el edificio se incendió y él se coló dentro aprovechando la confusión. Cree que ha ido a Toronto a vender el tesoro.

El detective Flavio quiere proteger los tesoros que representan la identidad de su país y debe encontrarlos.

Las pistas les llevan hasta una consigna en la que Flavio imagina que está el tesoro pero al abrir la caja encuentran ¡el cadáver del ladrón!

Aun así, a Flavio todo lo que le importa es encontrar el tesoro antes que descubrir cómo murió ese hombre. De eso se encargarán el detective Murdoch y sus agentes y descubren que ningún barco ha salido desde el día anterior por lo que el tesoro sigue ahí. ¿A qué lugares insospechados les llevará esta aventura?