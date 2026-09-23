Los misterios de Murdoch

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Un detective busca a Murdoch por el robo de un tesoro

Flavio piensa que un italiano ha robado un tesoro de Pompeya y se esconde en Canadá con él.

Un detective busca a Murdoch por el robo de un tesoro

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El detective Murdoch se enfrenta a un caso de robo de un tesoro. Al parecer, se trata de un asunto importante ya que la persona que llega a denunciarlo ha viajado desde Nápoles. Flavo Cupaci es detective también y viene después de que el Vesubio haya entrado en erupción matando a cientos de persona.

Dice que ha seguido desde Italia hasta Canadá a Matthew Honeyman, un criminal que ha robado el tesoro de Pompeya del museo nacional. Afirma que durante la erupción, el edificio se incendió y él se coló dentro aprovechando la confusión. Cree que ha ido a Toronto a vender el tesoro.

El detective Flavio quiere proteger los tesoros que representan la identidad de su país y debe encontrarlos.

Las pistas les llevan hasta una consigna en la que Flavio imagina que está el tesoro pero al abrir la caja encuentran ¡el cadáver del ladrón!

Un detective busca a Murdoch por el robo de un tesoro

Aun así, a Flavio todo lo que le importa es encontrar el tesoro antes que descubrir cómo murió ese hombre. De eso se encargarán el detective Murdoch y sus agentes y descubren que ningún barco ha salido desde el día anterior por lo que el tesoro sigue ahí. ¿A qué lugares insospechados les llevará esta aventura?

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