Muere un hombre que quería crear la invisibilidad

En la comisaría número 4 investigan la muerte del señor Bosworth, que trabajaba en el problema de la resonancia magnética para convertir los objetos en invisibles.

Para investigar este caso William Murdoch se reencuentra con Nikola Tesla, que se carteaba con el fallecido para ayudarle con sus avances en la investigación.

“El aire es invisible, el cristal y el agua casi”, explica Nikola Tesla. Por lo que inventar algo invisible no sería tan difícil.

Aunque George Crabtree explica los inconvenientes de que existieran cosas invisibles al final la investiogación del caso acaba mostrando a Murdoch y compañía algo que les deja literalmente con la boca abierta.

¿Estaba en lo cierto el señor Bosworth y podía inventar la invisibilidad?