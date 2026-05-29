Los misterios de Murdoch

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La novia de la doctora Grace es asesinada en plena calle justo antes de mudarse

La bonita pareja estaba planeando su nueva vida en Londres cuando un triste destino se impone en su camino.

La novia de la doctora Grace es asesinada en plena calle

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La doctora Emily Grace ya no es la forense de Toronto. ¡Se va con Lilyan a Londres!

El inspector ya está al habla con el doctor Peter Slater, su sustituto, que está de camino desde Vancouver.

Entonces entra George en el despacho y dice que han disparado a alguien. Como el suceso ha ocurrido en plena calle, la doctora Grace que pasa por allí porque todavía no se ha ido, quiere hacer su trabajo, pero el inspector no se lo permite y ella no entiende por qué. Hasta que ve el cadáver. ¡Es Lilyan!

No podemos imaginar el dolor de la doctora Grace. Además todos piensan que solo eran amigas pero entre ellas dos había una relación mucho más especial: se amaban.

Las dos querían empezar de cero juntas. ¡Eran pareja!

Emily entra a la sala forense y pide ver el cuerpo de su novia. Parece que disparada de cerca o sea que no fue un accidente ni una víctima colateral: el objetivo era ella.

Julia aporta un dato interesante: durante sus campañas de protestapor el sufragio ella también recibió cartas amenazadoras, así que quizás le ocurrió lo mismo a la pobre Lilyan Moss.

Emily piensa que si se hubieran ido hace cuatro meses como Lilyan quería eso no habría ocurrido. Pero ella quería esperarla. Pero Julia piensa que si eso tiene relación con la campaña por el sufragio hubiera ocurrido de todas maneras.

Julia entiende a la perfección lo que sentían la una por la otra. El inspector es el único que lo sabía, pero no dijo nada, ha sido intuición femenina.

Murdoch quiere investigar las cartas que recibió la doctora Ogden durante las elecciones. Justo cuando la doctora Grace acude a comisaría y le pide disculpas al agente Crabtree.

Emily recuerda la emoción con la que Lilyan le contó que iba a unirse en Londres a un grupo de sufragistas. Y lo hace al ver las cartas que Murdoch ha recopilado.

¿Por qué mintió Lilyan a Emily sobre el viaje a Londres?

La doctora Julia la pilla saliendo de la comisaría. Le cuenta que cuando Lilyan le propuso moverse a Londres, le dijo que una amiga le había animado a unirse al movimiento, pero en realidad fue Lilyan la que le escribió antes a ella. Y la amiga no respondió la carta tres semanas después.

Lilyan escribió la carta después de que ella hubiera sugerido a Grace marcharse, y de hecho la amiga las convencía para continuar el movimiento sufragista en Toronto.

¿Por qué mintió a su propia novia

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