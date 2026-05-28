Los misterios de Murdoch

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Cinco cadáveres mutilados aterrorizan a Toronto: Murdoch busca a un posible asesino en serie

La aparición de cinco víctimas sin el dedo pulgar de la mano derecha pone en jaque a Murdoch. Ninguna parece tener relación entre sí… pero todas podrían formar parte del macabro plan de un asesino en serie.

Siete cadáveres mutilados aterrorizan a Toronto: Murdoch busca a un posible asesino en serie

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El detective Murdoch se enfrenta a un complejo caso cuando, en un solo día, aparecen cinco cadáveres en Toronto sin el dedo pulgar de la mano derecha. Todo apunta a la existencia de un asesino en serie, pero William no logra encontrar ninguna conexión entre las víctimas.

Entre los fallecidos hay un delincuente, un profesor de matemáticas, un exterminador de plagas, una rica heredera y un inventor. Mientras el pánico se extiende entre los ciudadanos, Murdoch y el inspector Brackenreid intentan descubrir quién está detrás de estos inquietantes crímenes. ¿Aparecerán nuevas víctimas en la ciudad canadiense?

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