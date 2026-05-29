Atreseries mejora en mayo y busca su hueco entre las cadenas de nueva creación

Atreseries (1,7%) sigue reinando entre cadenas de nueva creación.

En mayo, mejora en su seguimiento y suma otro mes como líder de las cadenas de nueva creación.

Lo más visto del canal es el estreno de ‘Crimen en el trópico’ (1,7% y 181.000), ‘Bright minds’ (2% y 166.000) y ‘The mysteries of Laura’ (1,9% y 158.000).