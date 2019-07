¿Qué diferencias hay entre 'Física o Química' y 'Compañeros'?

LA CABECERA DE FÍSICA O QUÍMICA: Cinco de enero es el grupo formado a partir de la creación de Física o química, que da las canciones que salen en diferentes ocasiones de cada capítulo, ya sea en la cabecera, entre escenas, o en los créditos, siendo así la banda sonora de la serie. En la Quinta y Sexta temporada de la serie, dicha cabecera fue cantada por El sueño de Morfeo y Angy respectivamente.

LA CABECERA DE COMPAÑEROS:

'No te fallaré, somos compañeros...' ¿quién no ha pronunciado en alguna ocasión estas palabras? La canción "No te fallaré", compuesta por Daniel Sánchez de la Hera, fue la sintonía en los 121 capítulos. Estuvo interpretada en las primeras temporadas por el grupo Greta y los Garbo, que apareció como invitado en un capítulo.

LOS ALUMNOS DEL AZCONA:

Quimi y Valle quizá sean los más conocidos de 'Compañeros', pero lo cierto es que el grupo de amigos es mucho más grande y tiene un poco de todo: el 'malote', la empollona, el buenazo... Nadie se olvidará nunca de la curiosa pandilla del Azcona.

LOS ALUMNOS DEL ZURBARÁN:

Con adolescentes de todo tipo, los alumnos están más definidos quizá por su vida personal más que por el papel que tienen en el propio colegio. Destacan varios alumnos principales por rasgos tan característicos como el 'guapo', el 'rebelde', la 'poligonera', la 'idealista'...

LOS PROFESORES DEL AZCONA:

Un poco más tradicionales, los profesores parecen llevar toda una vida dedicados a la enseñanza. El trato entre ellos es mucho más familiar de lo que pudiera ser en 'Física o Química'.

LOS PROFESORES DEL ZURBARÁN:

Relaciones que surgen entre profesores y alumnos, engaños, perfiles mucho más jóvenes... Los profesores del Zurbarán probablemente acaban de empezar a trabajar y sus vidas se mezclan con las de los propios alumnos.

EL REENCUENTRO DE 'COMPAÑEROS':

18 años han pasado desde que se estrenara en televisión una de las series que ha marcado la adolescencia de muchos de nosotros. Varios protagonistas principales se reunieron para compartir sus momentos más destacados y cómo han cambiado desde entonces.

EL REENCUENTRO DE 'FÍSICA O QUÍMICA':

Con mucha ilusión, varios alumnos del Zurbarán se reencontraban con motivo del re-estreno de la serie en Atreseries. Comentaron los momentos más importantes que marcaron sus primeros pasos en el mundo de la televisión, se emocionaron con su cambio físico y hasta cantaron juntos la sintonía de la serie que seguro, nunca olvidarán.

