Raúl y Humberto se desean: "Todos tenemos derecho a amar"

capítulo 08 | PRÊT-À-PORTER

Humberto visita a De la Riva un tanto desesperado, necesita hablar con él 'a solas'. Ya en el callejón, el actor del momento suelta lo que tanto tiempo ha callado: "Me gustan los hombres, el conquistador tiene pluma". De la Riva calma su ansiedad: "Sé lo que es tener miedo, sé lo que es estar aterrorizado por lo que los demás piensen, sé lo que es intentar ser alguien que no eres. No dejes que nadie coarte tus sentimientos, todos tenemos derecho a amar"