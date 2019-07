Alberto pone fin a los miedos de Ana: "Estaba muerto, sin ti"

CAPÍTULO 10 - "Y ENTONCES... LLEGÓ ÉL"

Tras su apasionado reencuentro, Ana le pide explicaciones a Alberto. La diseñadora está confundida, necesita respuestas y Alberto no duda en dárselas: "Me fui de allí convencido de que me habías dejado, me he recorrido todo el mundo intentando reinventarme y no te he podido olvidar... Llevo 5 años esperando una carta, una llamada, cualquier excusa que me diera una esperanza para volver"