Upa Dance, de la ficción a la realidad

UPA. DANCE es también el título del album, editado por Universal y Globomedia Música, que incluye varias canciones originales y algunas adaptaciones de temas clásicos como “Aquarius”, del musical HAIR, o “Baila Morena” de Zucchero. Con una cuidadísima producción, el disco ha contado con la colaboración de nombres muy importantes en el panorama musical, como Alejo Stivel, Jacobo Calderón, Manel Santiesteban o el grupo sueco Murlyn, productor de artistas como Britney Spears, Jennifer López o Ricky Martín.

PABLO PUYOL Y MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ INTERPRETAN“MORENITA”

La canción no es un mundo nuevo para Pablo Puyol. Antes de convertirse en el aplicado estudiante asturiano de UN PASO ADELANTE, el actor había intervenido en algunos de los musicales de más éxito en los últimos años en nuestro país: La Bella y la Bestia, Rent y Grease.

Acompañado en el rap y los coros por Miguel Ángel Muñoz, Pablo demuestra sus facultades musicales en el que será el primer single de U.P.A. DANCE, un tema de hip-hop neoyorkino que lleva por título “Morenita”. Se trata de un tema original de A. Serrano Dávila, J. Milán Rosa y J. D. Martel Rodríguez.

BEATRIZ LUENGO Y PABLO PUYOL SORPRENDEN EN“ONCE AGAIN” CON MÓNICA CRUZ, SILVIA MARTY Y MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ EN LOS COROS

“Once Again” (una vez más) es el título del segundo single. Se trata igualmente de un tema original, éste en inglés, compuesto y producido por Murlyn e interpretado por Beatriz Luengo y Pablo Puyol, que cantan a ritmo de pop funky. Sus compañeros Mónica Cruz, Silvia Marty y Miguel Ángel Muñoz participan también en la canción haciendo los coros.

Tampoco Beatriz, la tímida Lola de UN PASO ADELANTE, se estrena ahora en el mundo de la canción. La joven actriz y bailarina ha intervenido en los montajes La Magia de Broadway,Jekyll & Hyde, Grease y Annie.

UNA HISTORIA PARALELA ENTRE FICCIÓN Y REALIDAD

En los últimos capítulos de UN PASO ADELANTE emitidos por ANTENA 3 los alumnos de 2º curso de la Escuela Carmen Arranz formaban un grupo musical.

En el capítulo titulado “Asaltar los escenarios”, que se emitirá el 12 de noviembre, un día después de la salida de la salida del disco, los espectadores de la serie podrán escuchar el primer single de U.P.A. DANCE, con el título de Morenita.

Lola y Jero lucharán para convencer al resto de sus compañeros de que tienen que estar unidos si quieren que el proyecto del disco se convierta en realidad. Ante la noticia de que en Madrid se va a celebrar un congreso al que asistirá gente importante de la industria discográfica y después de que el productor les haya dejado en la estacada por su falta de interés, los chicos deciden que puede ser el mejor marco para luchar por una última oportunidad.

En uno de los capítulos, la formación del grupo musical sufrirá algunas alteraciones. Durante su primera sesión fotográfica, el nuevo productor del grupo reparará en el gran potencial de Lola y no dudará en expresarle abiertamente su confianza en ella. Su interés llega hasta tal punto que la invitará a una fiesta en su casa a la que no asistirán sus compañeros y en la que Lola verá la portada del disco. Para su sorpresa Jero no aparece en la foto, por lo que el resto de componentes de U.P.A. DANCE tendrán que decidir si seguir adelante aunque eso suponga relegar al compositor de la formación musical.

Una semana más tarde, en el capítulo titulado “Dile que la quieres”, los miembros de U.P.A. DANCE acudirán por primera vez a un plató de televisión. Se trata del programa de ANTENA 3 “EL DIARIO DE PATRICIA”, en el que los chicos interpretarán otro de los temas de su disco, Once again.

LOS MIEMBROS DE UPA DANCE

BEATRIZ LUENGO (LOLA)

Es una actriz que, además de realizar estudios de interpretación, se ha especializado en canto y baile, principalmente ballet clásico y danza española. Su experiencia profesional es amplia: fue bailarina de TVE, ha participado en numerosas coreografías publicitarias y en los musicales: La Magia de Broadway con Pablo Abraira y Mía Paterson, La Magia de Broadway II con Marta Sánchez y Serafín Zubiri, Jekyll & Hyde junto a Raphael, Grease, y Annie. Recientemente, Beatriz ha participado en las series de televisión Policías, Periodistas y El comisario.

PABLO PUYOL (PEDRO)

Se ha formado como actor en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Málaga, completa su preparación con estudios de danza y canto. Varios cortos cinematográficos junto con obras de teatro con la ESAD y La Cuarta Pared de Madrid son sus experiencias en el campo de la interpretación. El género musical tampoco le es ajeno, pues ha intervenido como protagonista en LaBella y Bestia, Rent y Grease.

MÓNICA CRUZ

Es una experta bailarina que, tras formarse durante 6 años en ballet clásico, danza española y flamenco, estudia en el Real Conservatorio de Danza Española. Tras recibir clases de los más prestigiosos profesores de baile, Mónica Cruz entra a formar parte de la compañía de Joaquín Cortes con el espectáculo Pasión Gitana que ha representado en escenarios tan reputados como el Radio City de Nueva York o el Royal Albert Hall. Además de colaborar en varios spots y certámenes, Mónica estudia actualmente en la escuela de Víctor Ullate.

SILVIA MARTY

Sus estudios de interpretación se completan con clases de danza, canto y voz, patinaje artístico y claqué. Participa en varios trabajos publicitarios, fotográficos y televisivos al tiempo forma parte del cuerpo de baile de programas de televisión y espectáculos musicales. Próximamente estrenará en Barcelona, su ciudad natal, el musical Cabaret en el teatro Artenbrut.

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ

En cine, ha participado en El Palomo Cojo (Jaime de Armiñán) y Gente Pez (Jorge Iglesias). También ha participado en series de televisión como: Mamá quiere ser artista, Al salir de clase, Policías, Ala…Dina y Compañeros entre otras. La Cerenterola, ópera representada en el Teatro de la Zarzuela (Madrid), completa su experiencia profesional. Entre las múltiples habilidades de este joven actor destaca sus destreza con el funky-jazz, el claqué y los juegos de magia.