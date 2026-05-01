William Murdoch se enfrenta a un posible hombre lobo

El señor Hardy estaba paseando a los perros cuando los animales empezaron a ladrar hacia un agujero en una pared como locos. En un momento dado se soltaron y se adentraron, y mientras el señor esperaba fuera perplejo, algo se abalanzó sobre él y no fue capaz de quitárselo de encima con su arma y murió.

Esa noche había luna llena.

William y Julia acuden a un evento con sus respectivos acompañantes y el encuentro entre los cuatro es algo tenso. Mientras el niño Alvin, el hijo de la acompañante de William, se pregunta si habrá personas viviendo en La Luna. Ella está celosa y se lo hace saber, pero la velada y la conversación se acaban cuando Murdoch tiene que acude al lugar de un crimen. Merryl Hardy el vicepresidente de un banco ha sido hallado muerto en extrañas circunstancias.

La escena es desoladora. Hardy tiene la garganta rajada y podrían habérselo hecho sus perros, salvo que también están muertos y de manera terrible. Además, el desgarro que tiene la víctima es de un animal más grande, como si fuera un oso, pero los osos utilizan las zarpas, no la boca. Podría ser un lobo, pero un lobo suelto en una ciudad moderna no es común. Parece un cuento de hadas, pero estos son fantasía y la situación es muy real. Van a salir a buscar a la criatura, pero no tienen ni idea de qué están buscando.

"Lobo mutila a un banquero" es lo que dicen los periódicos. Pero ¿cuánto hace que un lobo no ataca en esa zona? Hay unas cuantas cosas que no cuadran en este caso. Un lobo habría devorado el cadáver. El arma estaba lista para disparar, cargada, pero no tuvo ocasión de usarla.

¿Qué hacía un banquero en una fundición calcinada con un arma cargada y dos perros guardianes? Antes de salir le dijo a la mujer que iba a salir de casa con los perros y que volvería en una hora. Lo besó y fue la última vez.

La mujer, desolada, afirma que los dos perros guardianes los compraron el mes anterior porque su marido decía que había merodeadores por el barrio. ¿Habría algo más? Porque recuerda que una noche se despertó y estaba mirando por la ventana como si estuviera buscando alguien o algo. Murdoch le pregunta si Hardy guardaba algún diario y ojean su libreta por si encuentran alguna pista más.

Así que llaman a un rastreador para que revise la zona. El agente George va con él de día al sitio en el que murió Hardy y ven que todo es de hormigón y es difícil encontrar restos así.

Pero encuentran unas huellas humanas que podrían estar de espaldas a la pared o detrás de la pared, puede que fuese un testigo, o que huyese de la escena del crimen o que corriese para salvar su vida, porque las huellas van en una dirección y rápidas. ¿De quién serán y qué implicación tendrán en el caso?