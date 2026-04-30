Una joven aparece sin vida en un canal, un caso que salpica a la doctora Ogden

Encuentran el cuerpo sin vida de una joven llamada Lillie en un canal de desagüe. La víctima aparece sin ropa y con una valiosa pulsera de oro como única pista.

La doctora Julia Ogden acude al lugar junto a William Murdoch y, tras examinar el cuerpo, detecta varias contusiones en el brazo y el torso. Pero hay un detalle que desconcierta por completo la investigación: la joven no presenta signos habituales en su estado.

Las pesquisas revelan que Lillie estaba embarazada de ocho semanas y que planeaba interrumpir el embarazo, tal y como indican unas píldoras encontradas en su habitación.

Murdoch logra localizar al médico que podría haberla atendido, pero este se niega a dar información amparándose en el secreto profesional. La sorpresa llega cuando el detective descubre a Julia en su consulta: ambos mantienen una relación de confianza, lo que hace saltar todas las alarmas.

Murdoch teme que su compañera haya compartido información del caso sin saber las posibles implicaciones. Si sus sospechas se confirman, la doctora podría verse envuelta en una situación muy delicada. ¿Está Julia ocultando algo… o todo es una coincidencia?