Geonestesia está producida por Atresmedia Studios y dirigida por Carlos Sedes, reconocido realizador de exitosas series como ‘Fariña’, ‘Velvet’, ‘Las chicas del cable’. El elenco de actores de la serie está encabezado por Javier Rey, quien ha hecho un hueco en su apretada agenda para poder estar presente en este innovador proyecto que sirve como excusa para presentar la nueva gama híbrida de la marca. Will Shepard (“Mar de Plástico”) y Patricia Peñalver (“Las chicas del Cable”) entre otros forman el reparto de esta serie.El thriller de ciencia ficción que consta de 4 capítulos se ha rodado en espectaculares exteriores de la sierra de Madrid, entre otras localizaciones naturales en las que los modelos híbridos Subaru XV y nuevo Subaru Forester han sido parte la trama de esta producción.

UNA SERIE QUE NO TE DEJARÁ INDIFERENTE

La serie ofrece una experiencia única al espectador, conectando con él e invitándole a la reflexión. La trama discurre en una sociedad distópica no muy lejana a nuestros días en la que Alicia, Julián y Diana descubren que de repente tienen una conexión especial con la naturaleza, como si ésta les llamara y estuviera pidiendo auxilio. Es en ese momento en el que conocen a Javier, líder de un grupo de geonestésicos que lucha contra el sistema que intenta evitar la evolución de las personas.

Allí descubrirán a otros como ellos y entenderán que cualquiera puede llegar al siguiente paso de la evolución, que no están solos, que hay más personas con esa sensibilidad especial y que juntos pueden hacer algo para cuidar el planeta. “La serie plantea una reflexión haciendo hincapié en la evolución de las personas y en el cambio de mentalidad ante una realidad como es la preocupación por el medioambiente. Una de las razones por las que me involucré en este proyecto es precisamente por lo innovador no solo del mensaje sino en cómo se trasmite, a través de un formato de ficción con el que llegaremos a miles de personas quienes después de ver la serie seguro que sienten también esa conexión y reflexionen acerca sus hábitos”, comenta Javier Rey, en un descanso en el set de rodaje. Se trata de la primera vez que una serie llega a la televisión de la mano de una marca de automóviles, con un claro objetivo: acercar de una manera sutil la novedosa gama híbrida: el nuevo Forester y Subaru XV a través de un formato apetecible y atractivo. “Queríamos diferenciarnos y sortear la saturación de mensajes alrededor de los híbridos dentro del sector de la automoción, acercando de una manera sutil nuestros nuevos modelos de la gama híbrida a una sociedad cada vez más implicada con el medioambiente”, añade Arantxa Crespo, Marketing Manager de SUBARU España. El estreno de la serie coincidirá con el lanzamiento de la nueva gama Subaru ecoHYBRID en España. Para Subaru es un gran hito de comunicación, ya que está posicionándose como una marca eco-friendly. Además de seguir apostando por la seguridad y versatilidad en sus coches, ofreciendo a sus clientes la mejor tecnología para disfrutar en familia tanto en la ciudad como en naturaleza.