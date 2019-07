MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 6 | TEMPORADA 7

Lolo no puede dar crédito a lo que ven sus ojos, Desiré ha vuelto de Estados Unidos. Pero, ella ya no es la misma, se cree alguien importante porque trae fotos de Brad Pitt firmadas. Desiré celebra una fiesta de bienvenida, pero no acude nadie. Finalmente, Desiré le cuenta toda la verdad a Lolo.