Un camión se da a la fuga arrollando a una persona y Vera investiga lo sucedido

La inspectora Vera y su equipo tienen una nueva misión: dar con el camionero que se ha saltado los controles de seguridad de una aduana para que no puedan revisar su cargamento. Lo peor de todo es que, en su huida, se ha llevado por delante a un hombre que, ahora, se debate entre la vida y la muerte en un hospital.

Vera no entiende por qué razón se ha dado a la fuga el conductor si supuestamente transportaba teles y portátiles. No se imagina que en un panel interior del contenedor, que aparece claramente forzado, hay restos de droga. La operación policial se complica y más cuando descubre que el robo del cargamento está relacionado con el crimen organizado. No le resultará fácil resolver el caso.