'UnREAL' será uno de los estrenos absolutos de las ficciones internacionales

TAMBIÉN ESTRENAREMOS NUEVAS TEMPORADAS

La oferta de Atreseries incluirá estrenos absolutos en España de series internacionales, estrenos en televisión y de nuevas temporadas de ficciones multipremiadas. Atreseries estrenará, de forma absoluta en abierto, las ficciones 'UnREAL', 'Cites', 'Satisfaction', 'Bates Motel' y 'Looking'. Además Atreseries estrenará la tercera temporada de 'Person of interest', la cuarta temporada de 'Cover Affairs', la tercera de 'The Listener' y nuevos capítulos de 'Crimen en el Paraíso'.