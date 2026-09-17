William Murdoch y Julia ¡van a tener un bebé!

William Murdoch y Julia Ogden están viendo un partido de cricket mientras hacen un picnic. El detective está tan entusiasmado que tarda en darse cuenta de que tienen demasiada comida así que le pregunta a su mujer si es porque esperan a alguien. Y ella le confirma que así es. ¡Van a tener un bebé!

“Te quiero”, es la única respuesta que a William le sale darle a su esposa. Por el momento van a mantenerlo en secreto.

Pero justo cuando uno de los bateadores va a hacer su jugada ¡explota!

William se pregunta si Julia no debería acercarse al cadáver porque ha sido demasiado violento. El detective quiere cuidar todo lo posible a su querida mujer.

Alguien ha puesto explosivos dentro de la pelota. Ahora, ya metidos en el caso de la muerte, tienen que investigar cómo metieron material explosivo dentro ahí y por qué no explotó durante todo el partido. ¿Quizás porque lo que explotó no fue la pelota sino el bate?