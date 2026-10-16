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Una muerte en una iglesia dispara las alarmas: quizás no se le cayó la cruz encima

El escenario del crimen parece recreado, pero no ven cómo el asesino pudo escapar. ¿Qué y cómo ocurrió?

Una muerte en una iglesia dispara las alarmas: quizás no se le cayó la cruz encima

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La señora encargada del mantenimiento de una iglesia, Silvie, aparece muerta con una gran cruz sobre su cuerpo. ¿Fue un accidente o alguien la mató? Todo parece indicar que se subió para quitar el polvo a la curz y se le cayó encima. Pero la policía está acostumbrada a mirar más allá.

La desgracia tuvo lugar en la iglesia de Saint Vincent, la iglesia del agente Rose que la conocía desde que era pequeño, como si fuera tía suya.

Pero, aunque los paramédicos aseguran que murió tras el golpe, Don Gilet siente que algo no encaja. No le ve sentido al escenario del crimen y explica sus razones para sospechar.

En concreto se fija en los zapatos de unos cinco centímetros de tacón. Piensa, por ejemplo, que cualquier persona, y más una sseñora con 85 años como era Silvie, se quitaría los tacones antes de subirse a una silla para limpiar.

Insinúa que no se subió a la silla y si no se subió no se puedo caer. ¡Piensa que es toda una farsa!

Rose piensa que es imposible porque la iglesia estaba cerrada por dentro, de manera que nadie podía entrar ni salir. Todas las puertas tenían la llave puesta por dentro, en todas las entradas.

La pregunta es, si alguien ha orquestado la escena del crimen, ¿cómo pudo salir de ahí? Eso es lo que tendrán que averiguar para que esta mujer entregada a los demás dedscanse en paz.

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