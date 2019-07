’Los tres cerditos’ y ‘Blancanieves’ llegan a Atreseries en 'Cuéntame un cuento'

Cuéntame un cuento es una producción de SERIES ATRESMEDIA y Eyeworks España que propone una vuelta de tuerca a los tradicionales cuentos clásicos para mostrar, con un nuevo enfoque, su vigencia en el siglo XXI.

Y lo hace guardando la esencia y simbología de las fábulas pero incorporando, a su vez, giros inesperados y originales reinterpretaciones de los clásicos.

LOS TRES CERDITOS

Con Arturo Valls, Antonio Gil, Iñaki Font y Victor Clavijo

Suena una alarma, los cerditos salen corriendo dejando una escena de terror tras de sí. Hay una víctima, al menos, en un tiroteo que supondrá la primera condena de los cerditos y que hará despertar al lobo, un arquitecto que pondrá todos sus medios en darles caza. El cerdito menor era el más despreocupado y quiso acabar su tarea lo antes posible, así que se construyó una casa de paja que el lobo no tardó en echar abajo… Pero el cerdito pequeño no era su máximo objetivo y, sabiendo que se conduciría hacia su hermano para pedir ayuda, no tardó en seguirle hasta la segunda casa, esta de madera y con dos cerditos atemorizados dentro pues sabían que el lobo les culpaba de un crimen. Cuando el lobo hubo desmantelado la casa de madera, los dos cerditos pequeños acudieron a la protección que el cerdito mayor podría proporcionarles. Él era el que tenía la casa más dura e inexpugnable y el responsable del crimen. A fin de cuentas él era el objetivo definitivo de este vengativo lobo…

BLANCANIEVES

Con Blanca Suárez, Félix Gómez, Mar Saura y Guillermo Barrientos

Blanca era una niña cuando fue mandada matar por su madrastra. Viendo la inocencia de la niña el asesino no pudo completar su encargo. A cambio, le entregó a la malvada reina un corazón en señal de que había cumplido. Blanca huyó por el bosque, pero en la oscuridad se golpeó la cabeza perdiendo la memoria. Olvidó así cuál era su hogar. Siete ladrones la encontraron y se convirtieron así en su nueva familia. Años después, Blanca es una belleza y se ha convertido en el gancho principal de las operaciones de estos siete enanitos, hasta el día en que se encuentre con Diego. Se abrirá una ventana a su pasado. Así volverá al que fue su hogar, anhelando recuperar a su familia. Su madrastra le dará la bienvenida como merece una heredera como ella…