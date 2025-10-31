La capitana y portera de un equipo de fútbol muere de un disparo en el vestuario con la policía allí mismo

El comisario Patterson, a menos de una semana de jubilarse, no da crédito de que los miembros de su equipo estuvieran entre los espectadores del partido y ni vieron ni oyeron nada del disparo que acabó con la vida de una joven jugadora.

En realidad, no era una cualquiera: Inés Mercedes era la portera y capitana, y quizás alguien tuviera intereses o envidias hacia ella. Pero ¿quién? ¿La capitana del equipo contrario? ¿La hija de su entrenador? ¿Quién es la persona que le ha estado mandando mensajes amenazándola si jugabaÇ?

Encuentran otra cosa a destacar: nadie ha visto entrar o salir del vestuario a nadie mientras se produjo el crimen. Pero sí que encuentran un agujero de bala en la pared, aunque sin bala. ¿Quién se la lleva de recuerdo de un asesinato?