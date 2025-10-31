Crimen en el paraíso

La capitana y portera de un equipo de fútbol muere de un disparo en el vestuario con la policía allí mismo

El inspector y compañía estaban en las gradas durante el evento y no vieron ni escucharon nada del asesinato.

El comisario Patterson, a menos de una semana de jubilarse, no da crédito de que los miembros de su equipo estuvieran entre los espectadores del partido y ni vieron ni oyeron nada del disparo que acabó con la vida de una joven jugadora.

En realidad, no era una cualquiera: Inés Mercedes era la portera y capitana, y quizás alguien tuviera intereses o envidias hacia ella. Pero ¿quién? ¿La capitana del equipo contrario? ¿La hija de su entrenador? ¿Quién es la persona que le ha estado mandando mensajes amenazándola si jugabaÇ?

Encuentran otra cosa a destacar: nadie ha visto entrar o salir del vestuario a nadie mientras se produjo el crimen. Pero sí que encuentran un agujero de bala en la pared, aunque sin bala. ¿Quién se la lleva de recuerdo de un asesinato?

Henry es secuestrado por su acosador que también es inmortal

La resolución del crimen de un mormón comienza en su sala de archivos: ¿para qué guardan todas las identidades?

Los indicios indican que los mormones fueron atacados, pero no se lo cuentan a la policía. O prefieren lavar los trapos sucios en privado o saben de dónde viene la amenaza y prefieren callárselo.

