MEJORES MOMENTOS

Dwayne, el asistente de Jack, se encuentra muy atareado preparando la cena de lo que será una cita romántica con Darlene. Jack parece no darse cuenta de que lo que realmente quiere Dwayne es que desaparezca durante un tiempo para poder disfrutar de la velada con su chica. Jack intenta no molestar, pero no lo logra.