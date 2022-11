Clarissa intenta aclarar las cosas con su hija Agathe, pero ella no está muy receptiva

Ha aparecido un cadáver en la playa y el equipo de la inspectora Clarissa se pone manos a la obra para intentar descubrir al asesino. Sin embargo, Clarissa tiene sus propios problemas a los que enfrentarse. Estos tienen un nombre propio: el de su hija Agathe.

La hija de Clarissa no ha superado la muerte de su padre y cree que su madre ya ha pasado página e intenta salir con otros hombres, algo que Agathe no acepta. Clarissa intenta solucionar las cosas entre ellas, pero su hija no está muy dispuesta. Por si esto fuera poco, Agathe ha empezado a salir con un chico del instituto, Samuel, a espaldas de su madre que se entera por una amiga.