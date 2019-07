Silvia Marty: "Fue mi primera serie. Me ayudó a crecer muchísimo como actriz"

REENCUENTRO DE UPA

"Era la primera serie que hacía y hasta que no pasaron ciertas temporadas no nos dimos cuenta del boom mediático de la serie. Me sorpendía mucho", asegura la actriz Silvia Marty. "La trama con Juan Taberner (Alfonso) me encantaba. Me ayudó a crecer muchísimo como actriz". De la serie, Silvia no solo sacó una gran experiencia, también encontró a dos de sus mejores amigos, Alfonso Basave y Asier Etxandía.