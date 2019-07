Los protagonistas de FoQ recuerdan el famoso "Me quemaría por dentro" de Úrsula Corberó

El fallo del sistema técnico de Abertis quedó en algo meramente anecdótico. Las redes sociales se hicieron eco del bucle y llegó a ser 'trending topic' de los usuarios de Twitter.

Los propios espectadores aprovecharon el fallo técnico para crear grupos en Facebook como: "Asociación 'me quemaría por dentro' para que Ruth no deje Madrid", "Me quemaría por dentro una y otra vez y otra vez y otra vez y otra..." o "A mí también me quemaría por dentro que Ruth dejara Madrid".

En Twitter, el famoso #mequemaríapordentro, llegó a ser Trending Topic en España y se mantuvo durante unos días entre los diez hashtag más populares de la red.

