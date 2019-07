AVANCE CAP. 6 | FOQ

Irene no quiere admitir que está muerta de celos de ver a Isaac con Yoli. Pero las miradas que se cruzan no dejan lugar a dudas. Isaac lo sabe y aprovecha la situación para conseguir lo que busca. ¿Lo conseguirá? Este viernes a partir de las 22:30 horas, no te pierdas un nuevo capítulo de Física o Química.