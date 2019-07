¿Funcionará la estrategia de Cova para chatear con Hugo?

AVANCE CAPÍTULO 4 | TEMPORADA 2

Tras el incidente de Fer con Oliver, no tiene ganas de seguir intentando nada más. Cova piensa que puede hacerse pasar por Fer en el 'messenger' para chatear con Hugo. Julio no está de acuerdo con su chica, además no están seguros de que sea real. ¿Existirá Hugo? ¿Conseguirá Cova lo que busca? El viernes a las 22:30 horas, el cuarto capítulo de 'Física o Química' en Atreseries.