MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 4

César y Luismi elaboran en un reportaje en vídeo con el tema "Me gusta, no me gusta" propuesto por Charo, esto proviene de la negativa de toda la clase a realizar un trabajo sobre 'Santa Teresa'. Para ello, los alumnos recogen las opiniones de todo el personal del Azcona, tanto buenas... como malas.