Cabecera de 'Compañeros'

'No te fallaré, somos compañeros...' ¿quién no ha pronunciado en alguna ocasión estas palabras? La canción "No te fallaré", compuesta por Daniel Sánchez de la Hera, fue la sintonía en los 121 capítulos. Estuvo interpretada en las primeras temporadas por el grupo Greta y los Garbo, que apareció como invitado en un capítulo.