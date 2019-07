Judith: "Macarra, ¿aún quieres llevarme a tu casa?"

EDU Y JUDITH | CITAS

Mientras tanto, esta noche Edu ha quedado con Judith, pero Judith no sabe que ha quedado con Edu. Ona le ha preparado la cita a su hermana, y ella no sabía nada hasta que se lo presenta en una discoteca. Las diferencias evidentes entre ellos los llevan a tener una cita muy peculiar, con discusión y todo. Pero finalmente Ona le abre los ojos a Judith, y ésta acaba llevándose a Edu de la discoteca por despecho.