David y Ricardo acaban juntos en casa de Mia

MIA Y DAVID | CITAS

Mia y David están intentando construir una relación juntos, aunque sus diferencias los alejan en lugar de acercarlos. Él tenía planeado que Mia conociese a las niñas, pero al parecer ella no está preparada aún para eso, y en lugar de decirlo, actúa de forma extraña. Después, ante la huída de David, Mia llama a Ricardo que, sorprendido porque hacía tiempo que no le devolvía las llamadas, acude a la cita con su hijo. Cosa que a Mia no le gusta nada.