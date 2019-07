CITAS | DAVID Y BÁRBARA

David, que no ha abandonado la esperanza de encontrar el amor, queda con Bárbara, una mujer separada y con dos criaturas que no tiene nada que ver con sus citas anteriores. Quizás ella sea lo que David está buscando. Durante la cita que mantienen, según transcurre, todo parece indicar que si no es lo que busca, está muy cerca de serlo.