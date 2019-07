Atreseries ha viajado a Alemania para saber como es rodar a catorce grados bajo cero

Antonio Velázquez, Belén Cuesta, Jorge Bosh y Kimberley Tell ruedan a las órdenes de Oriol Capel y Antonio Sánchez, los directos de la serie. ¿Y qué hay de cierto en todo lo que se dice sobre los alemanes? El equipo artístico de la serie lo tiene muy claro.Belén Cuesta es una de las actrices del momento. La descubrimos en un musical y hace unos meses la hemos visto en varios largometrajes. La actriz canaria, Kimberley Tell, no habla alemán, pero nadie tiene por qué saberlo. El trabajo con el coach ha dado sus frutos. En clave de humor, 'Buscando el norte' sigue los pasos de varios personajes en el extranjero, con diferentes circunstancias y el objetivo es que terminemos entendiendo a cada uno de ellos.