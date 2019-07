¿Sabes qué ciudad alternativa a Sevilla se pensó para el rodaje de Allí Abajo?

CURIOSIDADES DE ALLÍ ABAJO

La acción Allí Abajo se desarrolla en la capital andaluza, cuando no se hace en el país vasco. Sin embargo, los creadores y productores de la serie se plantearon hacer la serie en Cádiz y no en Sevilla. Finalmente se decantaron por Sevilla, ya que no necesitaban el mar y el trabajo podía estar más centralizado.