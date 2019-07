'Parejas locas', el nuevo desafío de 'La chica de las series'

LA CHICA DE LAS SERIES

¿Sabías que el actual presidente de los Estados Unidos, Donlad Trump, coincidió con Will Smith en 'El príncipe de Bel Air? En esta ocasión, 'La chica de las series' se propone descubrir qué parejas locas han trabajado juntas en diferentes series o películas. ¡Ojo! que no siempre las afirmaciones de nuestra particular presentadora son correctas.