¿Suicidio o asesinato? Vera investiga la muerte en extrañas circunstancias de una profesera

Una profesora de 42 años ha sido hallada muerta en una zona de difícil acceso junto al mar. Vera informa a su equipo de cuáles son los datos de los que dispone sobre la extraña muerte de la maestra.

Les cuenta que su marido, un ex militar de baja por las heridas causadas en una explosión en Afganistán, no había denunciado su desaparición porque no se había percatado de su ausencia.

Además, les explica que una compañera de trabajo de la fallecida creía que la víctima se había suicidado porque la habían suspendido de sueldo y trabajo por haber denunciado al padre de un alumno de su clase por malos tratos a su hijo.

Con todas las cartas sobre la mesa, Vera y su gente tendrán que determinar quién es el culpable de la muerte de dicha profesora.