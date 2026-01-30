Atreseries (1,8%) sigue líder entre las cadenas de nueva creación

Atreseries arranca el año revalidando liderazgo entre las cadenas de nueva creación.

En enero, el estreno de Patience (249.000 y 1,9%) es lo más visto del canal, en un el top en el que también se encuentran Forever (194.000 y 2,1%), Bright minds (169.000 y 2%) y Regreso al paraíso (163.000 y 3,7%), líder en la noche de los viernes.