Una miniserie de éxito, galardonada con 8 premios EMMY

Protagonizada por la ganadora de un Oscar Frances McDormand ('Fargo', 'North Country') y el nominado al Oscar Richard Jenkins ('The Visitor', 'La cabaña en el bosque') la serie cuenta con un lujoso reparto de secundarios encabezado por el ganador de un Globo de Oro Bill Murray, en el papel de Jack Kennison, un viudo amigo de Olive; John Gallagher Jr. ('The Newsroom') como Christopher, el hijo de Olive y Henry; el nominado al Emmy Peter Mullan ('Top of the Lake') como un compañero de la escuela de Olive llamado Jim O`Casey; Rosemarie DeWitt ('Mad Men', 'United States of Tara') cliente habitual en la farmacia de Henry; Zoe Kazan ('Ruby Sparks') como una de las farmacéuticas que trabajan para Henry; y Ann Dowd ('Masters of Sex', 'The Leftovers') en el papel de una amiga de Henry y Olive. Además, Tom Hanks hace las veces de productor ejecutivo junto a la protagonista, Frances McDormand, la guionista, Jane Anderson y Gary Goetzman.