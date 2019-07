Zulema lidera un motín y retiene a Palacios y Macarena, en 'Vis a vis'

Su protagonista, Maggie Civantos (Macarena) convive con un heterogéneo y singular grupo de reclusas: Najwa Nimri (Zulema), Berta Vázquez (La Rizos), Alba Flores (Saray), María Isabel Díaz Lago (Sole), Inma Cuevas (Anabel), Laura Baena (Antonia) y Marta Aledo (Tere).

“Negra, negrita, negrata”

Tras la brutal paliza que recibió a manos de Antonia y el resto de presas, Macarena vuelve a su celda con sus compañeras. Tiene dos costillas fisuradas, un traumatismo abdominal y contusiones por todo el cuerpo pero afortunadamente, no le ha pasado nada al bebé. La tranquilidad le dura, lo que tarda Zulema en aparecer por la celda. Ésta sabe que Leopoldo tiene a su novio y no duda en tomar a Maca como rehén para llegar a un acuerdo con la familia Ferreiro: Si quiere que suelte a su hija tendrá que soltar a El Egipcio. Si no lo hacen, en una hora Macarena sufrirá un dolorosísimo aborto y si acepta El Egipcio acabará con ellos tarde o temprano. Leopoldo está entre la espada y la pared, pero ha llegado un punto en que no está dispuesto a ceder. ¿Cuál será el siguiente paso?

“Gato Gris”

Pasada la tormenta, parece que todo ha vuelto a su cauce. Castillo interroga ahora a Leopoldo para que comience a explicarle todo lo que sabe desde el principio. Su garaje ha quedado calcinado y allí no había ni rastro del cuerpo de El Egipcio ni ninguna huella qué sacar. Lo único que tiene Castillo en su contra es que recibió unos mensajes multimedia desde el móvil de Palacios y que el envío se produjo desde Cruz del Sur.