Un comité de expertos ha seleccionado 21 finalistas de entre 127 trabajos presentados, cifra que cuadruplica la de la pasada edición. Los países de procedencia de los trabajos también han aumentado considerablemente, de 17 a 47. Este año, el jurado ha estado integrado por: Luis León Luri (coordinador de canales temáticos de Atresmedia), Cristina Pérez (director de Comunicación de HISPASAT), Samuel Martín Mateos (director de La2 de RTVE), Elena Ceballos (directora de Márketing y RRPP para el Sur de Europa de Dolby Laboratories, Salvador Luna (Manager Photo Imaging and Optical Devices de Fujifilm España), Javier Valdés (fundador y propietario de Ad Hoc Studios), María Medina (directora comercial de Medina Media), los actores Noemí Ruiz y Javier Pereira, Benjamin Schwarz (Communications Chairman de Ultra HD Forum), Juan Antonio Vigar (director de Festival de Málaga) y Miguel Ángel Doncel (CEO de SGO).

Tras destacar la calidad de las obras a concurso, el mencionado jurado acordó conceder estos otros premios:

- PREMIO HISPASAT AL MEJOR CORTOMETRAJE, dotado con 3.000 euros, al mejor cortometraje: Gümus (Deniz Telek, Turquía).

- PREMIO FORUM ULTRA ALTA DEFINICIÓN (UHD FORUM), dotado con 2.160 euros, al corto que más y mejor tecnología UHD haya utilizado: Mamá (Eduardo Vieitez, España).

- PREMIO MEDINA MEDIA 4K AL MEJOR DIRECTOR, dotado con 2.000 euros, a la mejor dirección: Cosy for Two at Kuleshov St. (Sousa Haz, Hungría).

- PREMIO DOLBY/ADHOC AL MEJOR SONIDO, dotado con 1.000 euros, más masterización de sonido Dolby Atmos, al cortometraje con mejor sonido: Tshweesh (Feyrouz Serhal, Qatar, Alemania, España).

- PREMIO FUJIFILM/SGO A LA MEJOR FOTOGRAFÍA, dotado con 1.000 euros, más una cámara fotográfica profesional, al cortometraje con mejor fotografía: Pendant que les champs brulent (Dubuc-Babinet Louve, Francia).

- PREMIO RTVE AL MEJOR CORTOMETRAJE DE ESCUELA DE CINE, dotado con 1.000 euros, más emisión del corto en el programa ‘Versión española’: Por mí y por todas (Manuela Burr Tapia, Chile).

Este premio supone un paso más en la apuesta por la producción de ficción de Atreseries que desde el comienzo de sus emisiones cuenta con contenidos de producción propia que acompañan las series favoritas de los telespectadores con una gran variedad de contenido extra.

La entrega de los galardones de Málaga 4K Fest tendrá lugar el 8 de noviembre en el Cine Albéniz, con la presencia de los más importantes directivos de la industria tecnológica y de contenidos del 4K a nivel mundial, que asisten cada año a la 4K Summit y que de esta forma homenajearán a los jóvenes creadores que empiezan a trabajar con la Ultra Alta Definición.