Cuando la lógica y la intuicion se cruzan: llega a Atreseries este lunes Patience, la nueva serie policiaca

A partir del lunes a las 21:00 horas en Atreseries se estrena una serie policiaca llamada, Patience. La serie sigue a Patience Evans, una mujer metódica, reservada y brillante que trabaja en el archivo criminal de la policía de York. Amante de los enigmas y de la calma, su vida da un giro cuando su talento para conectar pistas llama la atención de Bea Metcalf, una detective tan intuitiva como imprevisible.

Patience | Atreseries

A pesar de sus personalidades opuestas, ambas forman un tándem tan inesperado como eficaz. Juntas se enfrentan a casos complejos y perturbadores que van desde muertes inexplicables en espacios culturales hasta desapariciones llenas de incógnitas. Cada investigación pone a prueba no solo su capacidad profesional, sino también su manera de entender el mundo y a quienes las rodean.

Con una combinación de misterio, emoción y personajes poco convencionales, Patience explora nuevas formas de resolver crímenes y demuestra que, a veces, las respuestas no solo están en las pruebas, sino en la forma de mirar.