Llega la séptima temporada de Crimen el trópico en Atreseries

El nuevo año llega cargado de nuevos contenidos a Atreseries. El sábado 31 de enero se estrena la séptima temporada de Crimen el trópico.

Melissa Sainte-Rose y Gaelle Crivelli vuelven a poner en práctica cada una su estilo para resolver los crímenes más difíciles.

Atreseries sigue así con su franquicia de series policiacas grabadas en paraísos que pueden dejar de serlo en cualquier momento.

Los nuevos capítulos de la temporada siete de Crimen el trópico podrán verse este sábado y domingo a las 22:00h en Atreseriesy en Atresplayer.