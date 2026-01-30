Crimen en el trópico

En directoPROGRAMACIÓN TV

Sábado y domingo a las 22:00h

Llega la séptima temporada de Crimen el trópico en Atreseries

Este fin de semana, disfruta de los nuevos capítulos de la temporada siete de Crimen en el trópico a Atreseries.

Crimen en el trópico - Estreno mundial en Atreseries: llega la séptima temporada de Crimen el trópico

Publicidad

atreseries
Publicado:

El nuevo año llega cargado de nuevos contenidos a Atreseries. El sábado 31 de enero se estrena la séptima temporada de Crimen el trópico.

Melissa Sainte-Rose y Gaelle Crivelli vuelven a poner en práctica cada una su estilo para resolver los crímenes más difíciles.

Atreseries sigue así con su franquicia de series policiacas grabadas en paraísos que pueden dejar de serlo en cualquier momento.

Los nuevos capítulos de la temporada siete de Crimen el trópico podrán verse este sábado y domingo a las 22:00h en Atreseriesy en Atresplayer.

Atreseries» Series» Crimen en el trópico» Mejores momentos

Publicidad

Series

Crimen en el trópico - Estreno mundial en Atreseries: llega la séptima temporada de Crimen el trópico

Llega la séptima temporada de Crimen el trópico en Atreseries

Patience - Un cadáver se levanta de la camilla del forense

Un cadáver se levanta de la camilla del forense

Patience - Una conservadora del museo de Historia Natural aparece muerta entre fósiles

Una conservadora del museo de Historia Natural aparece muerta entre fósiles

Patience - Patience Evans se entrega voluntaria por un homicidio
Momento destacado

Patience Evans se entrega voluntaria por un homicidio

Patience - Un hombre prende fuego así mismo sin motivo aparente: el primer caso de Patience
Momento destacado

Un hombre se prende fuego a sí mismo sin motivo aparente: el primer caso de Patience

Cuando la lógica y la intuicion se cruzan: Atreseries estrena este lunes Patience, la nueva serie policiaca
De lunes a viernes a las 21:00 horas

Cuando la lógica y la intuicion se cruzan: llega a Atreseries este lunes Patience, la nueva serie policiaca

Atreseries incorpora a su programación Patience, una nueva serie policial basada en la intuición, la lógica y la química entre dos protagonistas muy diferentes.

Atreseries
Necesitas saberlo

Resolvemos el misterio: estas son las novedades de Atreseries en 2026

Patience, Panda, Mega Crimes. Tenemos mucho de lo que te gusta este nuevo año en Atreseries.

Atreseries (1,9%) continúa como la cadena de nueva creación líder

Atreseries logra en 2025 su segundo mejor año histórico

Regreso al paraíso - Mackenzie se enfrenta a su último caso en Dolphin Cove

Mackenzie se enfrenta a su último caso en Dolphin Cove

Regreso al paraíso - Así se averigua desde dónde se comete un disparo

Así se averigua desde dónde se comete un disparo

Publicidad