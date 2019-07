JUGAMOS AL CANTASERIES

Nos impresionó con sus espectaculares imitaciones de cantantes durante su paso por 'Tu cara no me suena, todavía'. En 'La chica de las series' nos hemos propuesto poner un nuevo reto a nuestros concursantes. ¿Adivinarán a qué interprete famoso imita Keunam? eso sí, no lo vamos a poner nada fácil.